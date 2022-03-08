Filipinler'de 19,6 milyon değerinde şüpheli madde ele geçirildi - Son Dakika
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Filipinler'de 19,6 milyon değerinde şüpheli madde ele geçirildi

08.03.2022 19:42
Filipinler'de 19,6 milyon değerinde şüpheli madde ele geçirildi

Filipinler'de bir evde 19,6 milyon dolar değerinde metamfetamin olduğu sanılan madde ele geçirildi.

Filipinler'de bir evde 19,6 milyon dolar değerinde metamfetamin olduğu sanılan madde ele geçirildi.

Filipinler Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı Wilkins Villanueva (PDEA) yaptığı açıklamada, başkent Manila'nın Valenzuela bölgesindeki bir evde 160 kilogram metamfetamin olduğu sanılan maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

Villanueva, baskının bu ay düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonunun sonuncusu olduğunu belirterek, operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.???????

Söz konusu şüpheli maddelerin uyuşturucu olduğunun kesinleşmesi durumunda bu yılın en büyük operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

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Metamfetamin, Filipinler, Uyuşturucu, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de 19,6 milyon değerinde şüpheli madde ele geçirildi - Son Dakika


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