Filipinler'de 213, Tayland'da 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Tayland'da Kovid-19 ile mücadele gerekçesiyle 24 Mart'ta 1 ay süreliğine OHAL ilan edilmişti.

OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.

Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Gen Somsak Rungsita, olağanüstü halin (OHAL) 31 Haziran'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 37'ye yükselirken, bugüne kadar 56 kişi yaşamını yitirdi.

Diğer yandan Tayland'da 3 yeni vaka tespit edilirken, yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Ülkede son rakamlarla toplam vaka sayısı 13 bin 434'e, ölü sayısı 846'ya yükseldi.

Filipinler Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 213 vaka saptandı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Asya ülkelerinden Filipinler 'de 213, Tayland 'da 3 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.

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