Filipinler'de 277 çin vatandaşı yasa dışı bahisten gözaltına alındı
1 saat önce
Filipinler polisi, yasadışı bahis düzenleyen 277 Çin vatandaşını gözaltına aldı.
Filipinler Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:51 Kaynak: DHA
polisi, yasadışı bahis düzenleyen 277 Çin vatandaşını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin, Çin'de de arananlar listesinde olduğu belirtildi.
Filipinler polisi, başkent Manila'da bir ofis binasına yaptığı baskında, 14 milyon dolar dolandırıcılık yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı incelemede, gözaltına alınan 4 kişinin internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar düzenleyen bir çeteyle alakası olduğu tespit edildi. Operasyonu genişleten Filipinler polisi, temasa geçtiği Çinli yetkililerle düzenledikleri ortak operasyonda 273 Çin vatandaşını daha gözaltına aldı.
Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü