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Filipinler'de 3 gün üst üste en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika

Filipinler'de 3 gün üst üste en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi

10.01.2022 13:12
Filipinler'de 3 gün üst üste en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi

Filipinler'de Kovid-19 salgınında, son 24 saatte açıklanan 33 bin 169 vakayla üç gün üst üste en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Filipinler'de Kovid-19 salgınında, son 24 saatte açıklanan 33 bin 169 vakayla üç gün üst üste en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Vaka oranı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 46'ya ulaştı.

Son 24 saatte kaydedilen 33 bin 169 vakayla Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 2 milyon 998 bin 530'a çıkarken, 145 ölümle hayatını kaybedenlerin sayısı da 52 bin 293'e yükseldi.

Üst üste 3 gün en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayılarının kayda geçtiği Filipinler'de 8 Ocak'ta 26 bin 458, 9 Ocak'ta 28 bin 621 vaka açıklanmıştı.

Yetkililer, son derece bulaşıcı Omicron varyantının yerel yayılımının vakalardaki mevcut artışı tetiklediğini varsaydıklarını söyledi.

Ülkede uzmanlar, vakaların artması ve sağlık çalışanlarının durumu sebebiyle kısıtlamaların artırılması çağrısında bulundu.

Filipinler'de yüz yüze derslerin yanı sıra canlı müzik ve spor etkinlikleri ile fuarlar da yasaklanan etkinlikler arasında yer alıyor. Aynı aileden olmayanların toplanmalarına izin verilmiyor.

Restoranlar, spor salonları, berberler ve diğer kuruluşlar ise aşıları tam olan müşteriler için iç mekanlarda sadece yüzde 30, dış mekanlarda ise yüzde 50 kapasite ile çalışabiliyor.

Endonezya 5 Kovid-19 aşısına hatırlatma dozu izni verdi

Öte yandan Endonezya'da 5 farklı Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunda kullanılması için acil durum izni verildi.

Endonezya Gıda ve İlaç İzleme Ajansı Başkanı Penny Lukito, Sinovac, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna ve Zifivax aşılarının ülkede hatırlatıcı doz olarak uygulanacağını söyledi.

Acil kullanım izinleri almak için şu anda klinik denemeler sürecinde olan birkaç ek aşı olduğunu belirten Lukito, "Kovid-19 enfeksiyonuna karşı aşı etkinliğini sürdürmek için destekleyici aşı vermemiz gerekiyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen destek programı 12 Ocak'ta başlayacak ve risk grubundaki insanlara öncelik verilecek.

Endonezya'da salgının başlangıcından bu yana 4,2 milyondan fazla Kovid-19 vakası ve 144 binden fazla can kaybı kaydedildi.

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Filipinler, Endonezya, Omicron, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de 3 gün üst üste en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de 3 gün üst üste en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayıları kaydedildi - Son Dakika
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