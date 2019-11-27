Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Filipinler'de 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Filipinler'de 370 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, biri Çin vatandaşı üç kişi gözaltına alındı.

Filipinler'de 370 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Filipinler'de 370 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, biri Çin vatandaşı üç kişi gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, Makati kentinde düzenlenen operasyonda 370 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini belirterek operasyonda biri Çin vatandaşı üç kişinin yakalandığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.


Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.


Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı.

Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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