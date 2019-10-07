Filipinler'de 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nde evcil hayvanlar kilisede kutsandı
1 saat önce
Filipinlerin başkenti Manila'da Dünya Hayvanlar Günü ile Katolik bayramının kesiştiği 4 Ekim tarihinde evcil hayvanlarını kiliseye götüren insanlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Filipinlerin başkenti Manila'da Dünya Hayvanlar Günü ile Katolik bayramının kesiştiği 4 Ekim tarihinde evcil hayvanlarını kiliseye götüren insanlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:31
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