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Filipinler'de 5.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Filipinler'de 5.6 büyüklüğünde deprem

20.02.2022 22:48
Filipinler'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao'da bulunan Davao Oriental eyaletinde yer alan Governor Generoso kenti açıklarında 71 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Filipinler'de 5.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de 5.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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