Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem
2 saat önce
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güneydoğu Asya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:59 Kaynak: AA
ülkesi Filipinler
'in güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Davao Oriental bölgesine bağlı Pondaguitan'ın 42 kilometre güneydoğusu olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yerin 90,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.
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