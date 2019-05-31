Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Davao Oriental bölgesine bağlı Pondaguitan'ın 42 kilometre güneydoğusu olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yerin 90,2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:59 Kaynak: AA
Güneydoğu Asya, Filipinler, Güncel
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