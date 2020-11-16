Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü

Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi