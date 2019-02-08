Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 6.1 Şiddetinde Deprem

Filipinler'de 6.1 Şiddetinde Deprem

36 dakika önce

Filipinler'in doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6.1 Şiddetinde Deprem, System.String[]
Filipinler'in doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler'in doğusunda meydana gelen depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı. Depremin 80 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Kısa süren deprem hasara yol açmadı. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, 3. Sayfa
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