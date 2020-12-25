Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

25.12.2020 05:39
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

KUALA Filipinler'in başkent Manila yakınlarındaki Luzon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Filipinler'in başkent Manila yakınlarındaki Luzon eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon eyaletinin güneybatısındaki Calatagan bölgesinde, yerel saatle sabah 7.43'te 6,3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi. Yerin 74 kilometre derinliğinde tektonik hareketler sonucu meydana geldiği tespit edilen depremin merkez üssü, Calatagan olarak belirlendi.

Depremin ardından artçı sarsıntıların beklendiğini kaydeden yetkililer, tsunami uyarısında bulunmadı.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Filipinler, Manila, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı         
00:56
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz         
22:28
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü         
14:00
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 05:43:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei