Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem
10 dakika önce
Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:26 Kaynak: AA
Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin, can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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