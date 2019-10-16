Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

10 dakika önce

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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