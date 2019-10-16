Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Filipinler'in doğusundaki Mindanao Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün General Santos kentinin 69 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Şiddetli deprem nedeniyle adada yaşayanlar büyük korku yaşadı.


Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle tsunami beklenmediğini duyurdu. Deprem uzmanlarınca yapılan açıklamada, artçı depremler olabileceği konusunda halk dikkatli olmaları için uyarıldı. - MINDANAO

Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler, Mindanao, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
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