Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

23 dakika önce

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, merkez üssü Cotabato kentinin Tulunan bölgesi olan depremin yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, Kidapawan, Koronadal ve Gingoog gibi kentlerde de hissediliği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Mindanao Adası'ndaki Kisante bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Filipinler, Mindanao, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı
Binali Yıldırım "Örnek aldığınız siyasetçi var mı?" sorusunda iki ismi saydı Hulusi Akar ile Metin Şentürk'ün diyaloğu resepsiyona damga vurdu: Hiç bizi görmüyorsun TEM'de iki tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 06:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]