Son Dakika Haberleri: Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi öldü.

Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi öldü.

CNN Philippines'e göre, Sosyal Refah Bakanlığı, 6,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremde hayatını kaybedenlerinden Makilala ve Cotabato kentlerinden olduğu belirtildi.

Davao'daki bir binanın enkazından çıkarılan ve başlarından yaralanan 6 kişinin tedavi altına alındığı ifade edildi.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, merkez üssü Cotabato kentinin Tulunan bölgesi olan depremin yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin, Kidapawan, Koronadal ve Gingoog gibi kentlerde de hissedildiği belirtildi.

Mindanao Adası'ndaki Kisante bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:16 Kaynak: AA
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