Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Filipinler'in Mindanao Adası'nda meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Filipinler'in Mindanao Adası'nda meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabasının 6 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 22,4 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.


Depremde en az 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok binanın hasar gördüğü bildirildi.

Davao del Sur Kamu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Matanao kasabasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Davao del Sur Valisi Douglas Cagas, DZMM radyosuna yaptığı açıklamada, Padada kasabasında, içinde kaç kişinin olduğu henüz bilinmeyen 3 katlı bir binanın çöktüğünü kaydetti.

Cagas, depremin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Matanao Belediye Başkanı Vincent Fernandez, depremde iki katlı belediye binasında ağır hasar meydana geldiğini dile getirdi.

Depremin ardından birçok artçı sarsıntı olduğunu aktaran Fernandez, bölgede son zamanlarda yaşanan depremler nedeniyle çok sayıda binanın temelinin zayıfladığını ve tahliye merkezleri olarak kullanılabilecek pek çok binada hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Eğitime ara verildi

Davao del Sur bölgesinde bazı şehir ve kasabalarda deprem nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını belirten yetkililer, bölgedeki okul binalarında hasar tespiti yapılması için yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü ise depremin büyüklüğünün 6,9 olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


Filipinler'in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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