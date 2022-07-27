Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

27.07.2022 09:22
Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipin Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, sabah saatlerinde adanın kuzeyindeki Abra eyaletinde 7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Tayyum kasabasının 3 kilometre kuzeybatısı olduğu belirlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Afet Riski Önleme ve Yönetimi Merkezi, komşu Benguet eyaletinin La Trinidad şehrinde depremde çöken inşaat alanında çalışan bir işçi hayatını kaybettiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. kurtarma ve yardım ekiplerinin derhal afet bölgesine sevk edilmesi talimatını verirken, kendisinin de gün içinde bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Çevredeki çok sayıda yerleşimde ağır hasara yol açan depremde can kaybının artacağından endişe ediliyor.

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Kaynak: AA

Filipinler, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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