Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. kurtarma ve yardım ekiplerinin derhal afet bölgesine sevk edilmesi talimatını verirken, kendisinin de gün içinde bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Afet Riski Önleme ve Yönetimi Merkezi, komşu Benguet eyaletinin La Trinidad şehrinde depremde çöken inşaat alanında çalışan bir işçi hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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