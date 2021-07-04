Üye Girişi
Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü - Son Dakika

Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

04.07.2021 09:00
Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü, System.String[]

KUALA Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü.

KUALA Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı, Filipinler, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması 16:12 ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı 16:05 Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı Sağlık Bakanı Koca, 15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş 15:23 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti 15:13 Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti 14:35 Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor 13:36 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş 12:59 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş

Son Dakika Haberleri
16:17 Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış
16:12 ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması
16:07 Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı
16:04 Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı
15:52 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı
15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
15:22 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş
15:20 Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış
15:12 Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
15:06 Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu
Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış Merih'i oynatmak isteyen Pereira'nın işitmediği laf kalmamış         
16:17
Müzikholde büyük kavga! Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı         
16:07
Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı         
15:52
Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var         
15:31
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu         
15:06
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı         
13:22
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu         
12:33
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 16:29:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement