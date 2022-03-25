Filipinler'de 9 Mayıs'taki genel ve yerel seçim için seçim kampanya dönemi başladı - Son Dakika
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Filipinler'de 9 Mayıs'taki genel ve yerel seçim için seçim kampanya dönemi başladı

25.03.2022 11:21
Filipinler'de 9 Mayıs'taki genel ve yerel seçim için seçim kampanya dönemi başladı

Filipinler'de yaklaşık 67,6 milyon seçmenin sandık başına gideceği 9 Mayıs'taki genel ve yerel seçim için kampanya dönemi başladı.

Filipinler'de yaklaşık 67,6 milyon seçmenin sandık başına gideceği 9 Mayıs'taki genel ve yerel seçim için kampanya dönemi başladı.

Seçim Kurulu Başkanı George Garcia, 9 Mayıs'taki seçimler için çalışma ve kampanya döneminin başladığını açıkladı.

Garcia, adaylara Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmeme çağrısında bulunarak "Kısıtlamaları hafifletmemiz (vakaları hızla yayacak) etkinliklerin düzenlenebileceği anlamına gelmiyor." dedi.

Siyasi parti ya da aday afişlerinin izin verilen alanların dışına asılmaması uyarısında bulunan Garcia, "Afişlerinizi israf etmeyin. İndirilecekler." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında, siyasi parti etkinliklerinde tokalaşmak, sarılmak, kalabalık seçim çalışmaları düzenlemenin yasak olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filipinlerde Kovid-19 kısıtlamaları ve karantinalar nedeniyle seçim çalışmaları sanal ortama taşınırken sosyal medya mecraları önde gelen propaganda alanları haline geldi.

Ülke Başkanlık, milletvekilliği ve yerel seçimler aynı anda yapılırken başkanlık seçim çalışmaları ise geçen ay başlamıştı. Ülkede seçimler şiddet olaylarına sahne olurken polisin Kovid-19 yasaklarının yanı sıra şiddeti engellemek için de daha fazla tedbir alacağı kaydediliyor.

Öte yandan, Rodrigo Duterte'nin seçim döneminde şiddetin artması halinde ordu güçlerini şehirlere konuşlandıracağı ifade ediliyor.

Zamboanga kentinde Kasım 2021'de Mayıs'taki seçimlerde yeniden aday olmaya hazırlanan bir belediye başkanı öldürülmüştü.

2009'da ise Maguindanao eyaletinde, siyasiler arasındaki gerilimin ardından Ampatuan aşireti, rakipleri Esmael Mangudadatu'nun ailesi, akrabaları ve 32 gazetecinin olduğu 58 kişilik konvoyu kaçırarak infaz etmişti.

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Yerel Seçim, Filipinler, Sandık, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de 9 Mayıs'taki genel ve yerel seçim için seçim kampanya dönemi başladı - Son Dakika


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