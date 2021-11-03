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Filipinler'de aktivistler Marcos'un oğlunun başkanlık yarışından çıkarılmasını istiyor - Son Dakika

Filipinler'de aktivistler Marcos'un oğlunun başkanlık yarışından çıkarılmasını istiyor

03.11.2021 11:50
Filipinler'de aktivistler Marcos'un oğlunun başkanlık yarışından çıkarılmasını istiyor

Filipinler'deki insan hakları örgütleri, seçim komisyonundan, diktatör Ferdinand Marcos'un kendi ismini taşıyan oğlunun 2022 yılında yapılacak seçimlerde adaylıktan çıkarılmasını istedi.

Filipinler'deki insan hakları örgütleri, seçim komisyonundan, diktatör Ferdinand Marcos'un kendi ismini taşıyan oğlunun 2022 yılında yapılacak seçimlerde adaylıktan çıkarılmasını istedi.

İnsan hakları örgütleri, seçim komisyonuna yaptıkları başvuruda, Marcos'un, vergi kaçakçılığından hüküm giydiğini ve bu nedenle kamu görevine devam edemeyeceğini vurguladı.

Başvuruda, devrik diktatörün oğlunun gelecek yılki başkanlık seçimlerine aday olmasının engellenmesi talep edildi.

Marcos'un sözcüsü Victor Rodrigez, seçim komisyonuna yapılan başvuruyu "propaganda" olarak nitelendirdi.

Seçim komisyonu tarafından 9 Mayıs'taki seçimlerden önce çözülmesi gereken sorun, Yüksek Mahkemeye kadar taşınabilecek bir hukuk mücadelesine dönüşebilir.

Komünist güçlere karşı 21 Eylül 1972'de sıkıyönetim ilan ederek dikta rejimini kuran Ferdinand Marcos'un yaklaşık 20 yıl süren iktidarı, 1986'daki halk ayaklanmasıyla sona ermişti.

Marcos, 1989'da Hawaii'de sürgündeyken hayatını kaybetmişti.

Marcos'un oğlu "Bongbong" lakaplı Ferdinand Marcos ise 1991'den bu yana kongre üyeliği ve senatörlük yaptı. 2016'da devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Marcos, seçilememişti.

"Bongbong", Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kızı ve devlet başkanı adayı Sara Duterte'den sonra kamuoyu anketlerinde ikinci sırada bulunuyor. Ülkenin ünlü boksörü Senatör Manny Pacquiao ve Manila Belediye Başkanı Francisco Domagoso diğer adaylar arasında yer alıyor.

Ferdinand Marcos, İnsan Hakları, Propaganda, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de aktivistler Marcos'un oğlunun başkanlık yarışından çıkarılmasını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de aktivistler Marcos'un oğlunun başkanlık yarışından çıkarılmasını istiyor - Son Dakika
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