Filipinler'de bir AVM'de, eski güvenlik görevlisi 30 kişiyi rehin aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler'de bir AVM'de, eski güvenlik görevlisi 30 kişiyi rehin aldı - Son Dakika Dünya

Filipinler'de bir AVM'de, eski güvenlik görevlisi 30 kişiyi rehin aldı

7 saat önce

Filipinler'de, eski güvenlik görevlisi henüz bilinmeyen bir nedenle alışveriş merkezinde 30 kişiyi rehin aldı. Rehinelerden birinin yaralı olduğu bildirildi.

Filipinler'de alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisinin 30 kişiyi rehin alındığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, San Juan kentindeki V-Mall alışveriş merkezinde silah seslerinin duyulduğu ve binanın polis tarafından kuşatıldığı kaydedildi.

30 REHİNEDEN 1'İ YARALI

Eski bir güvenlik görevlisinin, alışveriş merkezinde yaklaşık 30 kişiyi rehin aldığı ve rehinelerden birinin yaralı olduğu belirtilen haberde, müşterilerin panikle dışarı çıktığı alışveriş merkezine 10'dan fazla komandonun girdiği, binanın dışında da polis memurları ve ambulansların bekletildiği ifade edildi.

Filipinler'de bir AVM'de, eski güvenlik görevlisi 30 kişiyi rehin aldı
Filipinler, San Juan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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