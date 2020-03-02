Son Dakika › Dünya › Filipinler'de bir AVM'de, eski güvenlik görevlisi 30 kişiyi rehin aldı - Son Dakika Dünya
Filipinler'de bir AVM'de, eski güvenlik görevlisi 30 kişiyi rehin aldı
7 saat önce
Filipinler'de, eski güvenlik görevlisi henüz bilinmeyen bir nedenle alışveriş merkezinde 30 kişiyi rehin aldı. Rehinelerden birinin yaralı olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24 Kaynak: AA
Filipinler'de alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisinin 30 kişiyi rehin alındığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, San Juan kentindeki V-Mall alışveriş merkezinde silah seslerinin duyulduğu ve binanın polis tarafından kuşatıldığı kaydedildi.
30 REHİNEDEN 1'İ YARALI
Eski bir güvenlik görevlisinin, alışveriş merkezinde yaklaşık 30 kişiyi rehin aldığı ve rehinelerden birinin yaralı olduğu belirtilen haberde, müşterilerin panikle dışarı çıktığı alışveriş merkezine 10'dan fazla komandonun girdiği, binanın dışında da polis memurları ve ambulansların bekletildiği ifade edildi.
Son Dakika Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Putin dünyaya meydan okudu: Kimsede olmayan bir silah ürettik, ABD bize yetişemiyor Son Dakika: Azerbaycan'da koronavirüs nedeniyle okullar 7 gün tatil edildi Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü