Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı - Son Dakika

Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı

6 saat önce

Filipinler'de silahlı bir saldırganın alışveriş merkezinde 30 kişiyi rehin aldığı ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı, System.String[]

Filipinler'de silahlı bir saldırganın alışveriş merkezinde 30 kişiyi rehin aldığı ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.


Filipinler'in ulusal başkent bölgesi San Juan şehrinde silahlı bir saldırganın alışveriş merkezinde en az 30 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Polis ve arabulucuların rehine krizini sonlandırmaya çalıştığı belirtilirken, şuana kadar bir kişinin yaralandığı öğrenildi.


San Juan Belediye Başkanı Francis Zamora olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganın V-Mall adlı alışveriş merkezinin eski güvenlik görevlisi olduğunu ve idare ofisine girerek bir kişiye ateş ettiğini, onlarca kişiyi rehin aldığını söyledi. Saldırganın patlayıcı taşıdığını söyleyen Zamora, ancak bunun henüz doğrulanmadığı ifade ederek yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Zamora, saldırganın eski iş arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yapmak istediğini söyledi.


Özel timin 100'den fazla mağazanın bulunduğu 4 katlı alışveriş merkezini kuşattığı ve AVM'deki müşterilerin tahliye edildiği öğrenildi. - MANILA

Filipinler, San Juan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
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