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Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı
13 dakika önce
Filipinler'in başkenti Manila'da lüks bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan çok sayıda kişiyi rehin alırken bölgeye özel eğitimli SWAT komandoları sevk edildi
Filipinler'in başkenti Manila'nın San Juan semtinde lüks bir alışveriş merkezinde (AVM) silahlı saldırı meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda özel eğitimli komando sevk edilirken eski bir güvenlik görevlisinin silahlıyla birlikte alışveriş merkezine gelerek çok sayıda kişiyi rehin aldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:39
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