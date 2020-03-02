Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı - Son Dakika Dünya

Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı

13 dakika önce

Filipinler'in başkenti Manila'da lüks bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan çok sayıda kişiyi rehin alırken bölgeye özel eğitimli SWAT komandoları sevk edildi

Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı, System.String[]

Filipinler'in başkenti Manila'nın San Juan semtinde lüks bir alışveriş merkezinde (AVM) silahlı saldırı meydana geldi.


Bölgeye çok sayıda özel eğitimli komando sevk edilirken eski bir güvenlik görevlisinin silahlıyla birlikte alışveriş merkezine gelerek çok sayıda kişiyi rehin aldığı belirtildi.

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Filipinler, San Juan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:39 
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