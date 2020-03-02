Filipinler'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: En az 30 kişi rehin alındı

Filipinler'in başkenti Manila'nın San Juan semtinde lüks bir alışveriş merkezinde (AVM) silahlı saldırı meydana geldi.



Bölgeye çok sayıda özel eğitimli komando sevk edilirken eski bir güvenlik görevlisinin silahlıyla birlikte alışveriş merkezine gelerek çok sayıda kişiyi rehin aldığı belirtildi.