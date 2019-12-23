Filipinler'de alkolden zehirlenen 11 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Laguna Emniyeti'nin yayımladığı raporda da söz konusu alkolün satın alındığı bayinin sahibiyle ilgili araştırmaların başlatıldığı belirtildi.

Matta, hafta sonu farklı yerlerde hindistan cevizi şarabı tüketen 301 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Filipinler'de yayın yapan Inquirer News'te yer alan habere göre, Laguna Emniyet Müdürü Albay Eleazar Matta, hindistan cevizi şarabı içen 11 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor