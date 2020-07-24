Filipinler'de askeri helikopter düştü: 4 ölü, 1 yaralı

Filipinler'de orduya ait helikopter düştü. Kazada iki pilot, bir mürettebat ve bir askeri yetkili yaşamını yitirdi, diğer asker ise yaralı kurtuldu.

Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait UH-1D tipi askeri helikopter, ülkenin Isabela bölgesinde düştü. Filipinler Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Tümgeneral Edgard Arevalo, kazada helikopterin pilotu Binbaşı Christopher Cesar Urbano, yardımcı pilot Yüzbaşı Fiorelio Bernardo, Üsteğmen Mike Tuesday Tabigne ve Kıdemli Başçavuş John Christopher Taguiam'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazadan yaralı kurtulan havacı Gerry Aviles Jr.'ın ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığı aktarıldı.