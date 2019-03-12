Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Askeri Operasyonda 6 Militan Öldürüldü

Filipinler'de Askeri Operasyonda 6 Militan Öldürüldü

1 saat önce

Filipinler'de ordunun düzenlediği operasyonda Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçılarına mensup 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Filipinler'de Askeri Operasyonda 6 Militan Öldürüldü, System.String[]
Filipinler'de ordunun düzenlediği operasyonda Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçılarına mensup 6 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, 6. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Cirilito Sobejana, Maguindanao vilayetinde Şerif Saydona Mustafa köyünde ordunun düzenlediği operasyonda 6 militanın öldürüldüğünü, 2'sinin de yaralandığını kaydetti.

Sobejana, operasyonda bir askerin hayatını kaybettiğini, birinin de yaralandığını aktardı.

Tümgeneral Sobejana, Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçılarına yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları, ülkede faaliyet gösteren Ebu Seyyaf ve Maute gibi terör örgütlerinin ardından DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.

Filipinler ordusu ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçılarına yönelik operasyonlarını artırmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Filipinler, Güncel
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