Filipinler'de başkent Manila'nın Belediye Başkanı Moreno devlet başkanlığına aday - Son Dakika

Filipinler'in başkenti Manila'nın Belediye Başkanı Isko Moreno, 2022 Başkanlık Seçimlerinde devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Filipinler'de başkent Manila'nın Belediye Başkanı Fransisco Domagoso ekran adıyla "Isko Moreno", 9 Mayıs 2022'de yapılması planlanan seçimlerde Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin koltuğu için aday olacağını duyurdu. Bir dönem temizlik işçisi olarak çalışan, bir dönem de oyunculuk yapan 47 yaşındaki Moreno, Manila'da düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıkladı. Moreno, seçimleri kazanması halinde halen devam eden korona virüs (Covid-19) salgınının yanı sıra ülkede uzun süredir etkili olan yoksullukla mücadeleyi ve demokrasiyi teşvik edeceğini ifade etti. Moreno ayrıca, "Filipinler devlet başkanlığına aday başvurumu kabul edin. Size mükemmel bir hükümet veremeyebilirim ama birlikte onu daha iyi hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başkanlık adaylığını ilan eden üçüncü politikacı olan Moreno, aynı zamanda kamuoyu yoklamalarında ön plana çıkan adaylardan biri konumunda. Şimdiye kadar her ikisi de görevdeki senatörler olan eski Polis Şefi Panfilo Lacson ve dünya boks ikonu Manny Pacquiao devlet başkanlığına adaylıklarını açıklamıştı. İkinci dönem için yarışamayacak olan mevcut Devlet Başkanı Duterte, başkan yardımcılığına aday olacağını doğruladı. Muhalefet, Duterte'nin söz konusu hamlesini "iktidarı korumak için bir oyun" şeklinde nitelendirdi.

Öte yandan yoksulluk içinde büyüyen Moreno, Filipinler'in eski Devlet Başkanı Joseph Estrada'yla aralarında geçen şiddetli tartışma sonrasında 2019 yılında Manila Belediye Başkanı seçilmişti. - MANILA