Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Bilanço Ağırlaşıyor

Filipinler'de Bilanço Ağırlaşıyor

54 dakika önce

Filipinler'de sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122'ye yükseldi.

Filipinler'de Bilanço Ağırlaşıyor, System.String[]
Filipinler'de sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122'ye yükseldi. Filipinler'de "Usman" olarak adlandırılan fırtınanın neden olduğu sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Filipinli yetkililer, sel ve heyelanlarda 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını ve 28 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Can kayıplarının Mimaropa, Bicol ve Merkez Visayas bölgelerinde yaşandığını bildiren yetkililer, Usman adlı fırtınadan 624 köyde yaşayan 308 bin 451 kişinin etkilendiğini aktardı. Öte yandan fırtına nedeniyle 27 Aralık'tan bu yana 36 iç uçuş iptal edildi. Fırtına, sel ve heyelanların vurduğu bölgelerde 2 bin 896 evde hasar meydana geldi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrgio Duterte'nin sel ve heyelanların vurduğu bölgeyi yarın ziyaret etmesi bekleniyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Filipinler, Güncel
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