Filipinler'de bilanço artıyor: 10 ölü

Filipinler'de etkisini sürdüren Kammuri Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.



Yerel olarak Tisoy adı verilen Kammuri Tayfunu'nun ülke genelinde etkisini sürdürmesiyle Filipinler'de bilanço artıyor. Bicol ve Oriental Mindoro kentinde 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bugün yaptığı açıklamada ölü sayısının 10'a yükseldiğini ifade etti. Bicol bölgesinde toplamda 5 kişinin, başkent Manila'nın güneyindeki bir bölgede de 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Afet Ajansı Sözcüsü Mark Timbal, tahliye merkezlerinde 345 bin kişinin bulunduğunu belirtti. Güney Çin Denizi'ne doğru ilerleyen Kammuri Tayfunu'nun hızı 100 kilometreye kadar geriledi. Eyalet Meteoroloji Bürosu da tayfununun gece saatlerinde ülkeyi terk etmesinin beklendiğini ifade etti.



Öte yandan çok sayıda ev ve binanın ağır hasar aldığı Filipinler'de, bazı bölgelerde elektrik direkleri devrilirken eğitime de ara verildi. Bu yıl ülkeyi vuran 20'nci tayfun nedeniyle dün başkent Manila'da 499 uçuş iptal edilirken, 100 bin kişi uçuşların ertelenmesinden etkilendi. - MANILA