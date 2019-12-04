Son Dakika Haberleri: Filipinler'de bilanço artıyor: 10 ölü
Son Dakika Güncel Filipinler'de bilanço artıyor: 10 ölü - Son Dakika

Filipinler'de bilanço artıyor: 10 ölü

7 saat önce

Filipinler'de etkisini sürdüren Kammuri Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Filipinler'de bilanço artıyor: 10 ölü, System.String[]

Filipinler'de etkisini sürdüren Kammuri Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Yerel olarak Tisoy adı verilen Kammuri Tayfunu'nun ülke genelinde etkisini sürdürmesiyle Filipinler'de bilanço artıyor. Bicol ve Oriental Mindoro kentinde 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bugün yaptığı açıklamada ölü sayısının 10'a yükseldiğini ifade etti. Bicol bölgesinde toplamda 5 kişinin, başkent Manila'nın güneyindeki bir bölgede de 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afet Ajansı Sözcüsü Mark Timbal, tahliye merkezlerinde 345 bin kişinin bulunduğunu belirtti. Güney Çin Denizi'ne doğru ilerleyen Kammuri Tayfunu'nun hızı 100 kilometreye kadar geriledi. Eyalet Meteoroloji Bürosu da tayfununun gece saatlerinde ülkeyi terk etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan çok sayıda ev ve binanın ağır hasar aldığı Filipinler'de, bazı bölgelerde elektrik direkleri devrilirken eğitime de ara verildi. Bu yıl ülkeyi vuran 20'nci tayfun nedeniyle dün başkent Manila'da 499 uçuş iptal edilirken, 100 bin kişi uçuşların ertelenmesinden etkilendi.

(İHA)

Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:54:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de bilanço artıyor: 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]