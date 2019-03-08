Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Binlerce Kadın Duterte'ye Karşı Yürüdü

Filipinler'de Binlerce Kadın Duterte'ye Karşı Yürüdü

12 dakika önce

Filipinler'in başkenti Manila'da binlerce kadın Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Filipinler'de Binlerce Kadın Duterte'ye Karşı Yürüdü, System.String[]
Filipinler'in başkenti Manila'da binlerce kadın Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Filipinler'de binlerce kadın Dünya Kadınlar Günü'nde başkent Manila sokaklarını doldurdu. Protestocular, sürekli tecavüz hakkında şakalar yapması ve geçtiğimiz yıl, gençken aile hizmetçisine yakışıksız bir biçimde dokunduğunu söylemesi nedeniyle Duterte aleyhine sloganlar atarak başkanlık sarayına doğru yürüdü.

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, yorumların sadece şaka olduğunu ve ciddiye alınmaması gerektiğini vurguladı.

Ancak kadın grubu Gabriela ve protestonun lideri Joms Salvador, Duterte'ın 'kadın düşmanı' ifadelerinin şaka olsun ya da olmasın kabul edilemez olduğunu söyledi. Salvador, "Yasa uygulayıcıları onları politika duyuruları olarak görüyor ve suçluları serbest bırakıyorlar" açıklamasında bulundu. Salvador'a göre Filipinler'de saatte 1 kadın veya çocuk tecavüze uğruyor ve Duterte devlet başkanı seçildiğinden beri tecavüz vakalarında yüzde 153 artış oldu.

Manila polisi, sarayın önünde toplanan yaklaşık 4 bin protestocunun öğleden sonra başkentin başka bir kesimine gittiğini bildirdi.

Manila'da bir alışveriş merkezindeki sergide, kadınların evde, okulda, işte veya başka yerlerde tecavüz dahil olmak üzere 'cinsiyete dayalı şiddet' yaşadıklarında üzerilerinde bulunan kıyafetler sergileniyor. Sergiye çok sayıda kadından tepki gelirken, birçok kişi de serginin farkındalık oluşturma konusunda olumlu bir etkisinin olduğunu belirtiyor. - MANILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: İHA

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