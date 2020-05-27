Filipinler'de bir Amerikalı çocuklara cinsel istismar suçlamasından müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika

Filipinler'de bir Amerikalı çocuklara cinsel istismar suçlamasından müebbet hapse mahkum edildi

Filipinler'de mahkeme, çocuklara cinsel istismarla suçlanan bir Amerika vatandaşını ömür boyu hapse çarptırdı.

Filipinler'de mahkeme, çocuklara cinsel istismarla suçlanan bir Amerika vatandaşını ömür boyu hapse çarptırdı. Filipinler'in Pampanga bölgesinde görülen davada hakim Irineo Pangilinan, Amerikan David Timothy Deakin'in Filipinli çocuklara yönelik cinsel istismardan ve insan ticaretinden suçlu bulunduğunu kaydederek, Deakin'e müebbet hapis cezası verildiğini bildirdi. Ulusal Araştırma Bürosu yetkilisi Janet Francisco, yaptığı açıklamada, Deakin'e verilen cezanın suçlulara önemli bir uyarı olduğunu dile getirerek, istismar internet üzerinden yapılsa bile kanundan kaçılamayacağını belirtti. Francisco, 2000 yılından bu yana Filipinler'de yaşayan Deakin'in Mabalacat kentinde Nisan 2017'de internet üzerinden çocuklara yönelik istismar suçlarından gözaltına alındığını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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