Filipinler'de bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Filipinler'in güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir belediye başkanı yaşamını yitirdi.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, Zamboanga kentinde motosikletli silahlı kişiler, caddede yürüyen Al-Barka Belediye Başkanı Darussalam Lajid ve Akbar Belediye Başkanı Alih Sali'ye saldırı düzenledi.
Silahlı saldırıda Lajid hayatını kaybetti, Sali ve korumaları yaralandı.
Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.
Kaynak: AA
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