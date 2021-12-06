Filipinler'de bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Filipinler'in güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir belediye başkanı yaşamını yitirdi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Zamboanga kentinde motosikletli silahlı kişiler, caddede yürüyen Al-Barka Belediye Başkanı Darussalam Lajid ve Akbar Belediye Başkanı Alih Sali'ye saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda Lajid hayatını kaybetti, Sali ve korumaları yaralandı.

Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.