Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Bir Restoranda Patlama: 17 Yaralı

Filipinler'de Bir Restoranda Patlama: 17 Yaralı

30 dakika önce

– Filipinler'de bir restoranda patlama oldu.

Filipinler'de Bir Restoranda Patlama: 17 Yaralı, System.String[]
– Filipinler'de bir restoranda patlama oldu. Polisin, el yapımı patlayıcı kullanıldığından şüphe ettiği belirtilirken; patlamada 17 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan habere göre, Filipinler'in Sultan Kudarat eyaletinde bulunan Isulan kentinde, bir restoranda patlama meydana geldi. Polisin, el yapımı patlayıcı (IED) kullanıldığından şüphelendiği belirtildi. Patlamanın yerel saat ile 15: 15'te meydana geldiği belirtilirken; 17 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:01 Kaynak: DHA

Filipinler, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 17:31:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Bir Restoranda Patlama: 17 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]