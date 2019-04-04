Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Bir Restoranda Patlama: 17 Yaralı -2

Filipinler'de Bir Restoranda Patlama: 17 Yaralı -2

35 dakika önce

– Filipinler'de bir restoranda patlama oldu.

Filipinler'de Bir Restoranda Patlama: 17 Yaralı -2, System.String[]
Filipinler'de bir restoranda patlama oldu. Polisin, el yapımı patlayıcı kullanıldığından şüphe ettiği belirtilirken; patlamada 17 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan habere göre, Filipinler'in Sultan Kudarat eyaletinde bulunan Isulan kentinde, bir restoranda patlama meydana geldi. Polisin, el yapımı patlayıcı (IED) kullanıldığından şüphelendiği belirtildi. Patlamanın yerel saat ile 15: 15'te meydana geldiği belirtilirken; 17 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:49 Kaynak: DHA

Filipinler, Dünya
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