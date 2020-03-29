Son Dakika › Güncel › - Filipinler'de bir uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü - Son Dakika
- Filipinler'de bir uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü
17 dakika önce
- Filipinler'de bir uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda bir uçak kalkış sırasında alev aldı.
- Filipinler'de bir uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü
MANILA - Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda bir uçak kalkış sırasında alev aldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'in başkenti Manila'da Uluslararası Ninoy Aquino Havalimanı'nda özel bir şirkete ait yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Yetkililer, uçağın tıbbi tahliye görevi için Japonya'ya gitmek üzere kalkış yaptığını, uçağın kalkış sırasında alev aldığını ve kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:42 Kaynak: İHA
Son Dakika Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi