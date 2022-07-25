Filipinler'de Bir Üniversitenin Kampüsünde Silahlı Saldırı Düzenlendi - Son Dakika
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Filipinler'de Bir Üniversitenin Kampüsünde Silahlı Saldırı Düzenlendi

25.07.2022 15:37
Filipinler'de Bir Üniversitenin Kampüsünde Silahlı Saldırı Düzenlendi

QUEZON CİTY, 25 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Ulusal Polisi mensupları, Quezon kentinde bulunan Ateneo de Manila Üniversitesi'nde silahlı saldırının düzenlendiği olay yerini inceliyor, 24 Temmuz 2022.

QUEZON CİTY, 25 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Ulusal Polisi mensupları, Quezon kentinde bulunan Ateneo de Manila Üniversitesi'nde silahlı saldırının düzenlendiği olay yerini inceliyor, 24 Temmuz 2022. Filipinler polisi, Pazar günü öğleden sonra Metro Manila bölgesindeki bir üniversite kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını bildirdi. Tutuklanan saldırgan saldırıyı belirli bir hedef gözeterek yaptığını itiraf etti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de Bir Üniversitenin Kampüsünde Silahlı Saldırı Düzenlendi - Son Dakika

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