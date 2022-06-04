Filipinler'de bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Filipinler'de bisiklet turu düzenlendi

04.06.2022 00:09

Filipinler'in Manila ve Quezon şehirlerinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisiklet kullanan vatandaşlar görüntülendi.

Filipinler'in Manila ve Quezon şehirlerinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisiklet kullanan vatandaşlar görüntülendi.

Filipinler'de bisiklet turu düzenlendi
Filipinler'de bisiklet turu düzenlendi
Filipinler'de bisiklet turu düzenlendi
Filipinler'de bisiklet turu düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filipinler'de bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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