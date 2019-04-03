Filipinler'de Bombalı Saldırı

Filipinler'in güneyindeki Sultan Kudarat bölgesinde bir restoranın önünde bomba patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Filipinler'in güneyindeki Sultan Kudarat bölgesinde bir restoranın önünde bomba patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.



Tümgeneral Cirilito Sobejana, Isulan kasabasında bir restoranın önünde bombanın patladığını belirtti.



Kimliği belirsiz kişilerin son zamanlarda restoran sahibinden para gasbetmeye çalıştığı bilgisini paylaşan Sobejana, para vermeyi kabul etmeyen restoran sahibinin, geçen hafta bir şantaj mektubu aldığını ancak bu durumu yetkililere bildirilmediğini ifade etti.



Patlamada, aralarında çocukların da olduğu 18 kişinin yaralandığı ve restoranın hasar gördüğü kaydedildi.



Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer saldırının gasp girişimi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.



CNN Philippine'nin haberinde, saldırının bir el yapımı bomba ile gerçekleştirildiği aktarıldı.

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