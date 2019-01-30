Filipinler'de Camiye Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Filipinler'in Zamboanga şehrinde bir caminin içine el bombası atılması sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Filipinler'in Zamboanga şehrinde bir caminin içine el bombası atılması sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.



Filipinler basınında yer alan haberlere göre, kimliği bilinmeyen iki kişi, Talon-Talon bölgesindeki bir camiye el bombası attı.



Polis, patlamada, yakındaki illerden gelen ve pazartesi gününden bu yana camide kalan iki dini liderin hayatını kaybettiğini, dört kişinin yaralandığını açıkladı.



Albay Leonel M. Nicolas, basın açıklamasında, bunun, pazar günü kiliseye düzenlenen saldırıya misilleme amaçlı bir eylem olmadığını vurguladı.



Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Nicolas, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını söyledi.



Sulu Adası'ndaki Jolo kentinde pazar günü bir kiliseye bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 20 kişi ölmüş, 111 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, spekülasyonlara ve sosyal medyadaki asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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