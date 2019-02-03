Filipinler'de Çatışma
1 saat önce
Filipinler'in güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmada üç militanın öldürüldüğü, beş askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Filipinler
'in güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü üyeleriyle askerler arasında çıkan çatışmada üç militanın öldürüldüğü, beş askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Albay Gerry Besana, yaptığı açıklamada, Sulu'da çıkan çatışmada beş askerin hayatını kaybettiğini, üç Ebu Seyyaf militanının öldürüldüğünü söyledi. Malezya
ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.
Örgüt, Mindanao
ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:09 Kaynak: AA
Kızıyla Fotoğrafını Paylaştıktan Sonra Balkondan Düşüp Öldü
Brezilya'da Baraj Faciasında Ölü Sayısı 121'e Yükseldi
Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı
Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü