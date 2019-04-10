Son Dakika Haberleri: Filipinler'de Çatışma

Filipinler'de Çatışma

1 saat önce

Filipinler'in güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünden oldukları sanılan silahlı militanlarla askerler arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 2 militan öldürüldü.

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Filipinler'in güneyinde terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütünden oldukları sanılan silahlı militanlarla askerler arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 2 militan öldürüldü.

Ülke basınında yer alan habere göre, 68. Piyade Taburu Komutanı Yarbay Jorry Baclor, Basilan kentindeki Sumisip kasabasında askerlerle Ebu Seyyaf üyesi oldukları sanılan militanlar arasında çıkan çatışmada, 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 militanın öldürüldüğünü söyledi.

Filipinler'in güneyinde, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf militanlarıyla ordu güçleri arasında 5 Nisan'da çıkan çatışmada, 3 Filipinli asker yaşamını yitirirken, 4 militan öldürülmüştü.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.


Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:19 Kaynak: AA
Filipinler, Güncel
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