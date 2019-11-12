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Filipinler'de çatışma: 6 asker öldü, 20 asker yaralandı
6 saat önce
Filipinler Doğu Samar eyaletinde bulunan Borongan'da Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi olduğu düşünülen bir grupla Filipinler Ordusu arasında Pazartesi akşamı çıkan çatışmada 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
Filipinler Doğu Samar eyaletinde bulunan Borongan'da Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi olduğu düşünülen bir grupla Filipinler Ordusu arasında Pazartesi akşamı çıkan çatışmada 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.
Borongan'ın Pinanagan kentinde Filipinler Ordusu 14'üncü Birliği, Filipinler Komünist Partisi'nin askeri kanadı olarak kurulan NPA üyesi oldukları düşünülen yaklaşık 50 kişiyle çatışmaya girdi. Silahlı çatışmanın ardından bölgede altı patlayıcı maddenin kullanıldığı belirtildi. Saldırıda 6 asker hayatını kaybederken, 20 asker de yaralandı.
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