Filipinler'de cezaevinde kavga: 2 ölü, 34 yaralı
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Filipinler'in başkenti Manila'da cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada en az iki mahkum öldü, 34'ü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Filipinler'in başkenti Manila'da cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada en az iki mahkum öldü, 34'ü yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Manila cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada en az iki mahkumun öldüğünü bildirdi.
Yetkililer, kavga sırasında yaralanan 34 mahkumdan 9'unun durumunun ciddi olduğunu ifade etti.
Aşırı kalabalık olduğu belirtilen cezaevinde mahkumların yatak yüzünden kavga ettiği belirtildi.
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