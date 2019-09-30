Son Dakika Haberleri: Filipinler'de cezaevinde kavga: 2 ölü, 34 yaralı
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Filipinler'de cezaevinde kavga: 2 ölü, 34 yaralı

32 dakika önce

Filipinler'in başkenti Manila'da cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada en az iki mahkum öldü, 34'ü yaralandı.

Filipinler'de cezaevinde kavga: 2 ölü, 34 yaralı, System.String[]

Filipinler'in başkenti Manila'da cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada en az iki mahkum öldü, 34'ü yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Manila cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada en az iki mahkumun öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, kavga sırasında yaralanan 34 mahkumdan 9'unun durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Aşırı kalabalık olduğu belirtilen cezaevinde mahkumların yatak yüzünden kavga ettiği belirtildi.

Filipinler, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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