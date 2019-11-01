Son Dakika Haberleri: Filipinler'de çiftçileri taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 19 ölü
Son Dakika Güncel Filipinler'de çiftçileri taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

Filipinler'de çiftçileri taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 19 ölü

6 saat önce

KUALA Filipinler'in kuzeyinde çiftçileri taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de çiftçileri taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 19 ölü, System.String[]

KUALA Filipinler'in kuzeyinde çiftçileri taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, kasasında 44 çiftçi ile pirinç torbaları bulunan kamyon, ülkenin kuzeyindeki Conner şehrinde bir dağ geçidinde ilerlerken yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Conner Bölge Hastanesi yetkilileri, kazada 19 çiftçinin yaşamını yitirdiğini, yaralıların ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Filipinler'de eylül ayında da kasasında yolcu taşıyan bir kamyonun T'boli kentinde başka bir araca çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:10 Kaynak: AA
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