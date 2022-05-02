Filipinler'de Çıkan Yangında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

QUEZON, 2 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in Metro Manila bölgesindeki bir devlet üniversitesi yerleşkesindeki yerleşim alanında Pazartesi sabah erken saatlerde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Alevler ayrıca 80 evi kül etti ve 250 aileyi etkiledi.

Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yer alan Quezon şehrinde yangının tahrip ettiği yerleşim alanında çalışan itfaiyeciler, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yer alan Quezon şehrinde bir yerleşim alanında çıkan yangından sonra kent sakinleri evlerinin çatılarında görülüyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yer alan Quezon şehrinde yangının tahrip ettiği yerleşim alanında çalışan itfaiyeciler, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)