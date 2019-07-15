Son Dakika Haberleri: Filipinler'de cinsel tacizleri cezalandıran yasa yürürlüğe girdi
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Filipinler'de cinsel tacizleri cezalandıran yasa yürürlüğe girdi

5 saat önce

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, cinsel taciz içeren eylemlere yeni cezalar öngören yasa tasarısını imzaladığı bildirildi.

Filipinler'de cinsel tacizleri cezalandıran yasa yürürlüğe girdi, System.String[]
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, cinsel taciz içeren eylemlere yeni cezalar öngören yasa tasarısını imzaladığı bildirildi.
"Güvenli Alanlar Yasası" başlıklı yasanın, Duterte tarafından nisan ayında imzalandığı ancak duyurusunun bugün yapıldığı aktarıldı.
Yasayı hazırlayanlardan Senatör Risa Hontiveros, yasanın yürürlüğe girmesini, ülkede sayıları her geçen gün artan taciz olaylarına karşı "büyük bir zafer" olarak niteledi.
Yeni yasa, kamusal alanda sözlü ve fiziki tacize, eylemin derecesine göre para ya da hapis cezası verilmesini öngörüyor.
Yasada, cinsiyetçi söylem ve kadın düşmanlığı da ceza kapsamına alındı.
Yasa kapsamında, restoran, sinema ve diğer kamusal alanlara, olası saldırılara karşı mağdurların şikayetlerini iletebileceği ihbar hatlarının numarasının yazılı olduğu afişler asılacak.
Duterte, konuşmalarında cinsiyetçi ifadelere yer verdiği ve hakaret içeren cümleler kullandığı için hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda sık sık eleştiriliyor.
Rodrigo Duterte, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:09 Kaynak: AA
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