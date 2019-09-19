Son Dakika Haberleri: Filipinler'de çocuk felci 19 yıl sonra yeniden ortaya çıktı
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Filipinler'de çocuk felci 19 yıl sonra yeniden ortaya çıktı

1 saat önce

Filipinler'de çocuk felci (polio), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülkenin hastalıktan temizlendiğini duyurmasından 19 yıl sonra yeniden görüldü.

Filipinler'de çocuk felci 19 yıl sonra yeniden ortaya çıktı, System.String[]

Filipinler'de çocuk felci (polio), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülkenin hastalıktan temizlendiğini duyurmasından 19 yıl sonra yeniden görüldü.

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığı doğrulandı.

Sağlık Bakanı Francisco Duque, yaptığı açıklamada, Lanao del Sur bölgesinde 3 yaşındaki çocukta Tip 2 polio virüsüne rastlanması üzerine yetkililerin ülkede "çocuk felci salgını" ilan ettiğini belirtti.

Duque, çocuk felcinin bulunmadığı bir ülkede, doğrulanmış tek vakanın otomatik olarak salgın durumu ilan etmeyi gerektirdiğini ifade etti.

Hastalık 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor

Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Uzmanlar, virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

Filipinler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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