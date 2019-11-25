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Filipinler'de çocuk felci vakaları arttı

6 saat önce

Filipinler'de çocuk felci (polio) görülen çocuk sayısı 8'e yükseldi.

Filipinler'de çocuk felci vakaları arttı, System.String[]

Filipinler'de çocuk felci (polio) görülen çocuk sayısı 8'e yükseldi.

"Philstar"ın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede iki ay önce salgın durumu ilan edilmesinin ardından, Mindanao Adası'nda bir çocukta daha çocuk felci vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Basilan bölgesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunda polio virüsünün tespit edilmesiyle ülkedeki doğrulanan vaka sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

Söz konusu çocuğun, polio virüsüne karşı aşısız olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanı Francisco Duque, oral polio aşısı stoklarının yeterli olduğunu belirterek, salgınla mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Daha önce, ülkedeki çocuk felci vakalarından 6'sı Mindanao, biri Laguna bölgelerinde kaydedilmişti.

Filipinler'de "çocuk felci salgını" ilan edilmişti

Filipinler Sağlık Bakanlığından eylül ayında yapılan açıklamada, 19 yıl aradan sonra ülkede çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığı doğrulanmıştı.

Sağlık Bakanı Francisco Duque, Mindanao'nun Lanao del Sur bölgesinde 3 yaşındaki çocukta Tip 2 polio virüsüne rastlanması üzerine yetkililerin ülkede "çocuk felci salgını" ilan ettiğini belirtmişti.

Duque, çocuk felcinin bulunmadığı bir ülkede, doğrulanmış tek vakanın otomatik olarak salgın durumu ilan etmeyi gerektirdiğini ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filipinler'de 5 yaş ve altındaki her 3 çocuktan birinin çocuk felci ve diğer virüs hastalıklarına yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulundu.

Hastalık 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor


Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.


Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.


Uzmanlar, virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

Filipinler, Mindanao, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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