Filipinler'de DEAŞ bağlantılı gruplardan birinin lideri öldürüldü - Son Dakika

Filipinler ordusu ile terör örgütü DEAŞ bağlantılı gruplardan biri arasında çıkan çatışmalarda, grubun lideri ve 4 mensubu öldürüldü.

Askeri yetkililerce yapılan açıklamada, dün, Mamasapano bölgesine yakın kırsal bir alanda çıkan çatışmada DEAŞ'a yakın gruplardan birinin lideri Asim Karinda ile 4 üyesi ordu tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Yaklaşık bir saat sürdüğü aktarılan çatışmada, herhangi bir ordu mensubunun zarar görmediği kaydedildi.

Örgüt için bomba ürettiği iddia edilen ve Ebu Azim olarak bilinen Karinda, örgütün lideri Salahudin Hasan'ın 29 Ekim'de Maguindanao eyaletinin Talayan kasabasında ordu ile yaşanan çatışmada öldürülmesinin ardından örgütün başına geçti.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile hükümet arasında 2014'te imzalanan barış anlaşmasına rağmen DEAŞ'a bağlılık sözü veren bazı küçük gruplar, çatışmaya devam ediyor.

Söz konusu örgütün, DEAŞ'a yakın Ebu Seyyaf ve diğer gruplarla 2017'de Mindanao Adası'ndaki Marawi şehrinin kuşatmasını desteklediği aktarıldı.

Yaklaşık 5 ay süren ve ABD ile Avustralya'nın hava destekleriyle sona erdirilen kuşatmada çoğu silahlı grupların mensupları olmak üzere 1100'den fazla kişi öldü.